Число пострадавших от взрыва газа под Белгородом выросло до шести

От взрыва газа в доме в Белгородской области пострадали шесть человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

ЧП произошло на улице Шаландина в поселке Яковлево, уточняет РИА Новости. В многоквартирной четырехэтажке произошел хлопок газа.

Двое пострадавших были сразу направлены в больницу Белгорода. Четверо – в Яковлевскую центральную районную больницу, однако затем одну женщину перенаправили оттуда в Белгород. У одного из пострадавших, находящегося в Яковлевской больнице, тяжелая травма головы.

Под завалами могут находиться люди. В доме числились прописанными 24 человека. Эвакуированы 18.