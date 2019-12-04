В Афганистане атакован автомобиль медицинских волонтеров: пять человек погибли

В Джелалабаде обстрелян автомобиль неправительственной организации Peace Japan Medical Services. Машина попала в засаду в афганской провинции Нангархар. Ранение во время вооруженного нападения получил глава организации "Пешаварское общество" Тэцу Накамуро. Пять человек погибли.

Это трое охранников, водитель и коллега Накамуро по организации, сообщает РИА Новости. Тэцу Накамуро доставлен в госпиталь. Он давно занимается благотворительной и медицинской деятельностью в Афганистане.