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4 декабря 201909:47

WADA изменило стандарты тестирования и расследований

EPA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пересмотрело международный стандарт тестирования и расследований (ISTI). Документ уже опубликован на официальном сайте организации. Он вступит в силу с первого марта 2020 года.

Суть изменений ISTI – соответствие образцов мочи удельному весу. Необходимый объем мочи для анализа останется на стандартном уровне – 90 мл. Если же спортсмен сможет предоставить 150 мл или больше, то минимальный удельный вес снизят до показателя 1,003 или выше. Ранее этот показатель равнялся 1,005 или выше.

Кроме того, в случае предоставления атлетом образца объемом более 90 мл, но менее 150 мл, то показатель удельного веса 1,005 останется актуальным. Если же образец спортсменов будет с пониженным удельным весом, то они должны будут продолжать предоставлять образец до того момента, пока этот уровень не будет достигнут.

Отметим, что обновленные изменения будут применяться на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года.

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