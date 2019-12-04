В Иркутской области застрелили медведя-убийцу

Медведь-убийца, напавший на человека в поселке Витимский, застрелен. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Напомним, хищник задрал на одного из местных жителей ночью в воскресенье. 66-летний мужчина был обнаружен на веранде его дома. Он проживал один на окраине Витимского. Отметим, что населенный пункт окружен тайгой.

Поиски медведя-шатуна охотники и полицеские вели круглосуточно. Засаду устроили возле дома погибшего, здесь же оставили приманку.

"Вчера мы отправили трех охотников и одного полицейского. В полукилометре от этого домика, в горах, они его подняли, похоже, с лежки. Потом зверь ушел в стланик. Рядом тут находится водозабор. На нем я оставил троих человек дежурить с автоматами. Пришли утром проверить, он оказался как раз на месте. Пришел в дом, где загрыз человека. Как только рассвело, мы с ним расправились", — сообщил глава Витимского городского поселения Николай Балуткин.