Под Тверью железнодорожники останавливали и грабили вагоны

В Твери начался суд над участниками банды, грабившей железнодорожные вагоны.

В состав преступного сообщества входили работники Октябрьской железной дороги, в том числе руководители диспетчерского центра, локомотивная бригада и охрана поезда. Они останавливали поезда, следовавшие через станцию Ржев, вскрывали контейнеры и похищали оттуда различные товары, а затем продавали их. У подозреваемых было изъято похищенное имущество и деньги.

Всего обвинение предъявлено 40 участникам преступного сообщества, 33 из них были заключены под стражу. Пятеро обвиняемых дали признательные показания.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, перед судом предстали машинист локомотивного депо "Ржевское" Артем Егоров и местный житель Иван Митьков. Они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, поэтому их уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. Расследование по основному уголовному делу в отношении других обвиняемых продолжается.