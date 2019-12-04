"Сегодня выходной!": в Татарстане вспыхнула цистерна на нефтеперекачивающей станции

Пожар вспыхнул на насосной станции "Транснефти" в Альметьевском районе Татарстана. Черный хвост дыма был виден за несколько километров.

ЧП, как уточнили в республиканском управлении МЧС, произошло на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" во время работ по очистке неиспользуемого резервуара объемом 20 тысяч кубометров. По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв газовоздушной смести.

"Ух, сегодня у нас выходной! Чтобы сделать выходной, подожгли 37-ю бочку", — поведал один из сотрудников предприятия.

Первоначально сообщалось о том, что во время пожара пропали двое рабочих, но эта информация не подтвердилась. На тушение огня у спасателей ушло около 50 минут.

ЧП никак не сказалось на прокачке черного золота по магистральным нефтепроводам.