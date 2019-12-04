ЧП на Матисовом канале: школьник бросился на помощь 4-летней девочке

ЧП на Матисовом канале в Санкт-Петербурге чудом не закончилось трагедией. И всё — благодаря ученику пятого класса школы №509. Он бросился на помощь малышке, которая провалилась в полынью.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", Павел Гущин шел домой из магазина, когда вдруг увидел маленькую девочку прямо на тонком льду канала. В следующую секунду она уже была в воде. Мальчик моментально сориентировался и обратился к проходящим мимо взрослым. К счастью, они тоже быстро среагировали, один из мужчин успел вытащить 4-летнюю девочку. Павел уверен: он и сам бросился бы на помощь, если бы рядом никто не оказался. Ни о каком геройстве он в тот момент не думал. Школьник ходит под парусом, причем занимается этим профессионально, так что воды не боится.

МЧС в очередной раз напоминает: в Петербурге с 15 ноября действует полный запрет выхода на лед. Нарушители рискуют своей жизнью и, кстати, жизнью спасателей тоже. После случившегося в Красносельском районе вдоль берегов канала появились новые предупреждающие знаки. Может быть, они смогут предотвратить возможные несчастные случаи.