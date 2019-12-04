Бабушка чуть не отправила внучку на тот свет, закапав ей нос

В подмосковном городе Ступино бабушка чуть не убила внучку, закапав ей нос "Нафтизином".

Как пишет портал "Подмосковье сегодня", у девочки был насморк. Бабушка решила закапать ей нос, но неправильно подобрала дозу лекарства, в результате девочка впала в глубокий сон.

Прибывшая скорая помощь госпитализировала малышку. У нее диагностировали отравление сосудосуживающими каплями. По словам врачей, девочка поступила в тяжелом состоянии: была покрыта потом, температура опустилась до критической, руки и ноги у нее были холодными.

К счастью, девочка быстро получила медицинскую помощь, и ей удалось избежать необратимых последствий для здоровья. На следующий день ее выписали из больницы.