Контракт на модернизированные "Аллигаторы" могут подписать в 2020 году

Контракт на поставку в войска модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М "Аллигатор" может быть подписан в 2020 году. Это соглашение принесет пользу и военным и "Вертолетам России", которые получат большой, стабильный заказ, рассказал в интервью агентству ТАСС глава холдинга Андрей Богинский.

Похожий контракт был заключен в августе на форуме "Армия-2019", когда Минобороны купило у компании 96 модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

О самой модернизации "Аллигатора" известно пока немного. Например, его обновят с учетом сирийского опыта: боевую машину оснастят новой силовой установкой, системой обнаружения целей, а также повысят защищенность вертолета.

Помимо прочего, Андрей Богинский заявил, что "Вертолет России" готовы поставить боевые машины для будущих универсальных десантных кораблей.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что два УДК заложат на керченском заводе "Залив" в 2020 году. А передача новейших судов российскому флоту запланирована на 2025-2026 годы. Корабли будут нести до 20 вертолетов и 900 десантников.