В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

В Лондоне скончался российский миллиардер Дмитрий Обретецкий – основатель компании "Магнат Трейд Энтерпрайз". Как сообщает портал V1.RU, предпринимателя сбила машина, после чего он впал в кому.

По информации портала, 49-летний мужчина неделю пробыл в состоянии комы и ушел из жизни 30 ноября, не приходя в сознание. Подробности об инциденте не приводятся.

Обретецкий – уроженец Волгограда, его называли самым богатым жителем города. В 1991 году он создал предприятие "Магнат", которое занималось операциями на фондовых рынках. Позже бизнесмен основал ООО "Магнат и К" – сеть торговых точек, занимавшихся продажами алкоголя. Предпринимателю удалось выиграть тендер на право быть дистрибьютором продукции компании "Procter & Gamble" на территории Волгоградской и Астраханской областей, а также в Калмыкии.

Летом 1997 года предприятие сменило название на "Магнат Трейд Энтерпрайз". Выручка "Магната" в 2018 году превысила 9 миллиардов рублей.

Последние годы Обретецкий с семьей жил в Великобритании.