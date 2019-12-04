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4 декабря 201916:25

По Крымскому мосту проехали пробные двухэтажные поезда

фото: vk.com/kerch_most_ru

В Сети появился снимок, как двухэтажный локомотив с несколькими вагонами проехал по Крымскому мосту, передает РИА Новости.

Первые поезда пока курсируют в тестовом режиме без пассажиров, сообщает в Twitter агентство "Крыминформ".

ТАСС рассказали в пресс-службе федерального госпредприятия "Крымская железная дорога", что локомотивные бригады тренируются на новом маршруте, затруднившись ответить, как долго продлится это плановое мероприятие.  

8 ноября в России началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Из Петербурга первый состав отправится по маршруту 23 декабря 2019 года в 23.00 и пройдет 2741 километр за 43 часа пять минут. Из Москвы пассажирские поездки на полуостров стартуют с 24 декабря. Маршрут длиной 2009 километров займет 33 часа.

Строительство первого железнодорожного пути Крымского моста завершилось в июне 2019 года и по информации министра транспорта РФ Евгения Дитриха, регулярное движение поездов через Керченский пролив начнется в декабре. 

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