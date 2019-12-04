"Спартак" окажет помощь своему фанату, забаненному на полтора года

Московский "Спартак" намерен оказать поддержку одному из своих фанатов, которому четвертого декабря выписали запрет на посещение футбольных матчей сроком на один год и шесть месяцев.

Решение запретить мужчине посещать матчи любимой команды связано с якобы его скандированием нецензурных выражений во время матча красно-белых в матче 18 тура РПЛ против "Зенита" (0:1). Он является заводящим на трибуне активных болельщиков "Спартака".

Теперь "Спартак" выступил с официальным обращением относительно ситуации со своим поклонником.

"ФК "Спартак-Москва" обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ ФК "Зенит", — говорится в официальном Twitter-аккаунте клуба. - В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга".

"Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета".

Ранее сам "Спартак" был оштрафован на 250 тысяч рублей за нецензурные выкрики болельщиков в адрес нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы. Тот до "Зенита" выступал как раз за красно-белых.