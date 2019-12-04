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4 декабря 201920:32 Андрей Григорьев

Поставки газа и косовский вопрос: итоги переговоров президентов России и Сербии

Поставки газа и косовский вопрос: итоги переговоров президентов России и Сербии

Поставки газа, оборона и ситуация вокруг Косова — все это темы переговоров президентов России и Сербии, которые прошли сегодня, 4 декабря, в Сочи. Визит Александра Вучича в Россию в Кремле назвали долгожданным и очень важным. Не менее значим он и для Белграда, где дорожат отношениями с Россией и по-особому относятся к ее лидеру. По словам Вучича, там считают, что если бы в 1999 году президентом России был Путин, то никто не осмелился бы бомбить Югославию. Как дальше будет развиваться стратегическое партнерство?

В череде дождливых сочинских дней 4 декабря — единственный солнечный. Именно сегодня Владимир Путин в собственной резиденции принимал Александра Вучича. У России и Сербии давние неразрывные связи — в политике и экономике, культуре и промышленности. Владимир Путин поприветствовал Александра Вучича:

— Добро пожаловать в Россию, мы очень рады Вас видеть!  Наше стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой. 

— Каждая встреча с вами имеет большое значение для нашей страны, для Сербии.

Вучич свободно говорит по-русски. Белград принципиально не поддерживает европейские санкции против Москвы, и это важное решение российское руководство очень ценит.

Сербские флаги в последнее время все чаще и чаще находятся рядом с российскими. Отношения между странами иначе как дружескими и не назовешь. Владимир Путин и Александр Вучич встречаются уже в семнадцатый раз.

Вот что произошло, пока президентов ждали на пресс-конференции: Вучич опубликовал на своей странице в Instagram, как держит в руках подарок от Путина — винтовку легендарного сербского короля Милана Обреновича с его инициалами на стволе — таким раритетом не грех и похвастаться.

Российские инвестиции в сербскую экономику и, главное, газовая сфера — Сербия сейчас получает российский газ через Украину — это самая слабая часть договоренностей.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы для нас. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция — удастся как-то позиции согласовать. Это первое. Второе — Сербия будет обеспечена газом,  в любом случае, по различным другим маршрутам", — заявил Владимир Путин.

Аплодировал сначала сербский президент, а потом и вся делегация. Глава "Газпрома" объяснил: украинская сторона, как ни странно, еще и поднимает цены на свои услуги. Алексей Миллер рассказал, что это очень высокие тарифы, которые значительно выше действующего, по которому сейчас транзитируется газ через территорию Украины в Европу.

Другие маршруты вот-вот начнут действовать — "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Правда, со вторым газопроводом тоже хватает проблем — мешает Болгария.

"Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на свою территорию. Вот я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того, как они сорвали "Южный поток", во что бы то ни стало реализовать "Турецкий". Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивали вот такую работу неспешную. Но посмотрим, как дальше будет реализоваться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят, ну, не болгары, а болгарское руководство, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", — сообщил Владимир Путин.

Сербский президент принял приглашение российского приехать в Москву на празднование общей Победы в Великой Отечественной. Весомая политическая поддержка для Сербии — в косовском вопросе.

"Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной. Мы, безусловно, поддержим позицию Сербии", — заявил Путин.

И Белград такое возобновление отношений только радует. "Пусть русские на нас за это не сердятся, но мы считаем, что если бы в 1999 году решение бы принимал Путин, то нас бы и бомбить никто не стал. Мы не можем забыть и 2015 год, когда Путин спас нас от клейма позора, если бы нас в Совете безопасности ООН обвинили в геноциде", — рассказал Александр Вучич.

У России и Сербии еще и духовная общность. Вучич сегодня передал Путину письмо от сербского патриарха — наши православные церкви связаны вековыми узами. Российский президент обещал передать в Белград Мирославово Евангелие — сербскую рукописную реликвию, которую собираются хранить в соборе Святого Саввы.

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