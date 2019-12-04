Самозанятые россияне смогут "безболезненно" выйти из тени

Самозанятым пенсионерам проиндексируют пенсию с 1 января. Как разъяснили в налоговой службе, самозанятый пенсионер приравнивается к неработающему, а значит прибавка составит 6,6 процента. Это примерно плюс 1000 рублей в месяц. С нового года стать официальным самозанятым станет возможным еще в девятнадцати регионах.

Законопроект о расширении эксперимента во втором чтении одобрила Госдума. С нового года года няни, репетиторы и парикмахеры смогут безболезненно выйти из тени в регионах-донорах и областях, где есть города миллионники.

К концу ноября 2019 года официальными самозанятыми зарегистрировались более 290 тысяч человек, которые меньше чем за год заработали более 32 миллиардов рублей. Средний чек составил чуть больше тысячи. Самый популярный вид деятельности — перевозка пассажиров.

К четырем регионам, где эксперимент уже идет, с 1 января прибавятся еще девятнадцать. Санкт-Петербург и область, несколько регионов Поволжья, Сибирь, Урал до Ямала и Сахалина, а с 1 июля 2020 новый налоговый режим, возможно, распространят на всю страну.

Алина Маклакова — начинающий фотограф в Самаре. Она активно рекламирует свои услуги в социальных сетях. Регистрировать ИП не решается — боится идти в налоговую. Теперь ждет 1 января.

"У нас население любит, когда все официально. То есть если я также буду продолжать работать на себя, но не буду зарегистрирована, то лояльность клиентов не поднимется. Я решила, что хочу свою студию. Если я зарегистрируюсь самозанятой, то это поможет мне", — поделилась Алина Маклакова.

Андрей Яндиев — популярный ведущий в Волгограде. Он работает на официальных мероприятиях и праздниках уже восемнадцать лет. Несмотря на то, что есть официальная трудовая, будет регистрироваться, чтобы зарабатывать "в белую". По его словам, ему хотелось бы спать спокойно, если налоговая служба начнет проверку.

Как самозанятому достойно выйти из тени? Нужно скачать приложение "Мой налог", пройти регистрацию по паспорту (приложение его сканирует), проверить данные и подтвердить. Дальше все, что нужно — это нажать оранжевую кнопку "новая продажа", вбить сумму вашего дохода и отправить чек. Налог посчитается автоматически. Это быстрее, чем зарегистрировать ИП. Во-первых, отличие индивидуальных предпринимателей от зарегистрированных самозанятых заключается в том, что у них не идет пенсионный стаж. Во-вторых, самозанятые не могут нанимать сотрудников — зато никаких касс и отчетности. Кроме того, ставка втрое ниже — вместо 13 процентов НДФЛ всего 4 процента при работе с гражданами и 6 процентов при работе с компаниями. Верхний предел дохода составляет 2 миллиона 400 тысяч в год.

Компании, которые фиктивно переоформляют своих сотрудников как самозанятых, налоговая возьмет на карандаш.