Жозе Моуринью проиграл своему бывшему клубу

В английской премьер-лиге проходят матчи 15-го тура. "Манчестер Юнайтед" у себя дома нанес поражение лондонскому "Тоттенхэму" с результатом 2:1. "Челси" с таким же результатом обыграл "Астон Виллу".

Жозе Моуринью, недавно возглавивший "Тоттенхэм", приехал в гости к своему бывшему клубу – "Манчестер Юнайтед". И потерпел первое поражение на посту тренера новой команды. На 7 минуте ворота "шпор" поразил Маркус Рэшфорд. Но незадолго до перерыва Деле Алли восстановил равновесие – 1:1. В начале второго тайма Рэшфорд был сбит в штрафной "шпор". Сам эе пострадавший реализовал 11-метровый. "Манчестер Юнайтед" удержал победный счет – 2:1, набрал 21 очко и вышел на шестое место. "Тоттенхэм", впервые проигравший под руководством португальского тренера, с 20 очками остался восьмым.

"Челси" с тем же счетом 2:1 переиграл "Астон Виллу". Тэмми Абрахам, проведший прошлый сезон в "Вилле", не пожалел, свой бывший клуб в середине первого тайма и забил свой 11 мяч в первенстве. Гости отыгрались в конце первого тайма благодаря голу египтянина Трезеге. Но вскоре после перерыва Мейсон Маунт вывел лондонцев вперед. Уже окончательно. "Челси" набрал 29 очков и занимает четвертое место. У "Астон Виллы" 15 очков и 15 место.

"Лестер" благодаря голам Джейми Варди и Джеймса Мэддисона выиграл со счетом 2:0 у "Уотфорда", набрал 35 очков и занимает второе место. "Вулверхэмптон" за счет ударов Леандра Дендонкера и Патрика Кутроне обыграл "Вест Хэм" и вернулся на пятую строчку турнирной таблицы.