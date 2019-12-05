США утверждают, что задержали судно с иранским оружием

Экипаж эсминца США задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, принадлежащих, как утверждается, Ирану.

По данным представителей американской администрации, Эсминец "Форест Шерман" провел задержание еще на прошлой неделе. На борту американские военные обнаружили части ракет. Экипаж судна был передан йеменской береговой охране, а груз находится в распоряжении США, передает ТАСС.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном резко ухудшились после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной проблеме и введения экономических санкций против Ирана.

По данным газеты The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тысяч военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.

Как заявил 4 декабря президент исламской республики Хасан Роухани, Иран готов пойти на переговоры с США в течение одного часа, если Вашингтон отменит санкции в отношении Тегерана. Он добавил, что Иран в течение 41 года находится под санкциями, но за последние два года давление стало максимальным.

14 сентября два нефтезавода в Саудовской Аравии загорелись после атаки беспилотников. Атаки привели к обострению ситуации на Ближнем Востоке: ответственность за них взяли на себя йеменские хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд, несмотря на отсутствие доказательств, обвинили в них Иран. В Тегеране обвинения называют ложью.

20 июня Иран сбил американский беспилотник Global Hawk после того, как разведывательный беспилотный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство страны. США были готовы нанести удар по Ирану, однако буквально за 10 минут до атаки Дональд Трамп отменил ее.