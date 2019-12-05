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5 декабря 201904:47

Нелегальной парковке бой: в ЦАО Москвы начинает работать мобильное приложение "Помощник Москвы"

помощникмосквы.рф

В Центре организации дорожного движения сообщили, что с 5 декабря москвичи могут фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники через мобильное приложение "Помощник Москвы".

Это нововведение появилось по просьбе жителей Центрального административного округа столицы. Это пилотный проект, запущенный департаментом транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и управлением по ЦАО ГУ МЧС России по Москве.

Жители Москвы часто жалуются на неправильно припаркованные автомобили во дворах, которые часто мешают проезду машин экстренных служб, а также проходу жителей. Кроме того, создают дополнительный повод волноваться за детей, которые играют около домов, в которых живут. Это проблема, характерная для дворов в большей части города в пределах МКАД. Но в настоящее время мониторинг запускается в нескольких дворах ЦАО Москвы.

С 5 декабря "Помощник Москвы" заработает по адресам: улица Стройковская, дом 8; Марксистская, 5; улица Александра Солженицына, дом 31, строение 1; улица 4-я Тверская-Ямская, 12; Чаянова, 16; Бутырский Вал, 48; Вадковский переулок, 16; Вспольный переулок, дом 16, строение 1, сообщает ТАСС.

В ЦОДД отметили, что "благодаря активной позиции граждан количество нарушений ПДД в Москве с 2018 года сократилось на 9%".

Автомобилям запрещено использовать специальные площадки для пожарной техники в качестве места для стоянки. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа размером от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Но, как правило, доказать факт неправомерной парковки трудно.

С 5 декабря во дворах установят знаки "Остановка запрещена". Все, кто оставит машину в зоне действия такого знака, должны будут заплатить штраф 3 тысячи рублей.

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Нелегальной парковке бой: в ЦАО Москвы начинает работать мобильное приложение "Помощник Москвы"

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