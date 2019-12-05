Россия направила в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

МЧС России направило в Донбасс 94-ю автомобильную колонну с партией гуманитарной помощи. В составе груза более 380 тонн детских продуктовых наборов.

Колонна выехала из Донского спасательного центра МЧС России и проследует к госгранице на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения таможенных процедур, передает ТАСС.

В груз общим весом более 380 тонн входят детские продуктовые наборы. Предыдущая колонна доставила 28 ноября в Донбасс более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, включая молочные смеси и детские консервы.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. Обычно МИД Украины протестует против помощи людям, на что Министерство иностранных дел России заявляет следующим образом: "Попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу".