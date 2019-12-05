"Ржев" выходит в общероссийский прокат

Фильм "Ржев" сегодня выходит в прокат. В основе сюжета — произведение "Искупить кровью" писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

1942 год. Ржевская битва — одно из наиболее кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась лишь треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но приказ из штаба -- удержать деревню любой ценой.

Деревни, за которую так отчаянно сражалась рота, давно нет. После войны ее так и не восстановили. Место, где она была, сегодня может показать только очень опытный проводник. Но невыдуманная деревня стала собирательным образом всей ржевской земли.

На Ржевско-Вяземском выступе советские войска в 1942 и 1943 годах потеряли около 400 тысяч человек убитыми. Но эта битва сыграла одну из ключевых ролей в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Александр Горбатов, Дан Розин, Александр Плаксин, Андрей Коровниченко, Петр Логачев, Данила Воропаев и Олег Абалян.

Петербургская премьера исторической военной драмы. ФОТО