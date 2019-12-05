Посол России в США: Россия призывает к сотрудничеству в Арктике

Россия призывает не к соперничеству, а к миру и сотрудничеству в Арктике. Об этом говорится в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.

Он подчеркнул готовность России вернуться к формату ежегодных встреч глав генштабов стран-членов Арктического совета, сообщает "Россия 24". По его словам, это способствует установлению стабильности в регионе.