В Кемерове стартовал экологический мониторинг промышленных предприятий

В Кемерове состоялся выездной экологический мониторинг предприятий промышленности. Мероприятие прошло в рамках поручений губернатора Сергея Цивилева.

Так, предприятие "Азот" в составе делегации посетили представители мэрии, горсовета народных депутатов, руководители Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Гидрометцентра. Выяснилось, сообщает ГТРК "Кузбасс", что техника, работающая на предприятии, позволяет оперативно анализировать состояние атмосферного воздуха, как на территории завода, так и за его пределами.

В мэрии заверили, что "Азот" интегрирован в производственную систему управления Кузбасса. Информация о загрязнении воздуха поступает в режиме реального времени. Выездной мониторинг продолжится на других заводах, после чего специалисты подведут итоги обследований.