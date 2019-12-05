Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

Русская православная церковь не выступает против новых медицинских технологий. Но это не касается вопроса деторождения, поскольку невозможность иметь детей – "тоже форма взаимодействия человека и Бога". Так протоиерей Александр Абрамов ответил на заявление гендиректора МИА "Россия Сегодня", автора и ведущего программы "Вести недели" Дмитрия Киселёва.

Журналист считает, что РПЦ могла бы изменить свою позицию по суррогатному материнству и ЭКО. По его мнению, РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать женщин, которые решились на этот шаг и те семьи, которые хотят, но не могут иметь детей по ряду обстоятельств.

"Я уверен, что со временем, когда будут решены ключевые моральные вопросы ЭКО, например, что не будут уничтожаться эмбрионы, или не будет нарушаться целостность супружества, церковь вполне в состоянии пересмотреть отношение к этому вопросу", — заявил настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов в эфире телеканала "Россия 24".

Дмитрий Киселёв в эфире телеканала "Спас" обратил внимание на то, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО. Написанный служителями РПЦ около 20 лет назад запрет, прописанный в Основах социальной концепции Русской православной церкви, по мнению журналиста, противоречит известной библейской фразе "плодитесь и размножайтесь".

Эти слова были обращены Богом ко всему человечеству, которое олицетворяли Адам и Ева. "И сейчас благодаря этой "божественной инструкции" у нас есть человечество", — подчеркнул Киселёв.

Церковь могла бы благословить суррогатное материнство и ЭКО по медицинским показаниям, считает Киселёв. Запреты прописаны не в Библии, а человеком в Основах социальной концепции РПЦ. А раз так, то их можно изменять, редактировать.

"И я уверен, что она будет меняться со временем. Бог не запрещает ЭКО, — подчеркнул Дмитрий Киселёв. — Вы ссылаетесь на волю Божию, а на самом деле говорите о воли Церкви. Воля Божия и воля Церкви — это не одно и то же. Мне представляется, что сейчас, на данном этапе существования Церкви, воля Божия – "плодитесь и размножайтесь" — вошла в противоречие с волей Церкви. Поэтому лучше помочь человеку стать на сторону жизни — и это будет, как мне представляется, по воле Божией".

РПЦ, заявил в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев, могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. В этой дискуссии важно определить вместе с участием РПЦ моральную норму. в связи с развитием культуры цивилизации естественно и появлением новых нравственных вызовов, отметил Киселёв.

По мнению журналиста, личность испытывается на разрыв между позицией государства, благословляющего экстракорпоральное оплодотворение, и позицией Церкви, которая ЭКО запрещает.

Нам нужно во имя деторождения и народа сгладить эти конфликты любовью, это главная заповедь Христа. Церковь может духовно сопроводить и поддержать родителей и суррогатную мать — тогда не будет возникать такого конфликта", — предложил Киселёв.

Киселёв предложил, что можно делать с "избыточными" или "нежизнеспособными" эмбрионами, которые создаются в результате применения технологии ЭКО. Он отметил, что часть эмбрионов, волей Божьей, приживается, а часть остается.

"Мама может распорядиться: оставить себе на следующую беременность, может отправить в качестве донорских. А что делать с остальными? Я предлагаю отдать их Церкви – тогда Церковь благословит ЭКО, и пусть она сама распоряжается этим фондом. И тогда моральная проблема снимается…" – добавил журналист.

Если Церковь возьмет избыточные эмбрионы себе, то "мы не будем их убивать", добавляет телеведущий. Это было бы прекрасное решение, если бы Церковь на это пошла, считает Киселёв.

Дмитрий Киселёв призвал не выступает против Церкви, а вместе с ней обсудить новые реалии и возможность сохранения и приумножения жизни.

Свои разъяснения добавил протоиерей Александр Абрамов. Он отметил, что РПЦ не запрещает искусственное оплодотворение и другие манипуляции, которые ведут к восстановлению способности рожать.

"Однако если эти методы не дают результата, а человек находится внутри церковной ситуации, надо задать себе вопрос: "Может быть, такова обо мне воля Божия?". "Ты должен обдумать эту ситуацию", — призвал протоиерей Абрамов.

Александр Абрамов также разъяснил позицию, отраженную в документе под названием Основы социальной концепции РПЦ, принятом в 2000 году Архиерейским собором. В нем суррогатное материнство названо "противоестественным и морально недопустимым", поскольку оно "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности.

"Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания", говорится в Основах социальной концепции РПЦ.

Против ЭКО РПЦ, поскольку признает эмбрион человеком, выступает из-за заготовления, консервации и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов. Церковь допускает искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, а также принципиальным образом не отличается от естественного зачатия.

Если же муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, то им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. В таких случаях Русская православная церковь рекомендует усыновить детей.