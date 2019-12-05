Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.

Авария произошла около 10 часов утра 5 декабря на Выборгском шоссе, рядом со станцией метро "Озерки". На кадрах видно, как дорогостоящая машина с наклейками автосалона на боку вылетает с дороги и на высокой скорости несется по газону. Первым делом Audi сбрила знак, столб со светофором и ограждение, а затем зацепила 11 машин.

Пятидесятиметровый отрезок дороги оказался усеян обломками поврежденных автомобилей. Незначительные травмы получили два человека, о состоянии виновницы аварии ничего не сообщается.

"Тест-драйв Audi A7 сделал людям утро", — констатируют пользователи соцсетей.

Сумму ущерба только предстоит оценить.