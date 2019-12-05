Конькобежец Кулижников пропустит этап Кубка мира в Нур-Султане

Неоднократный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулжников не сможет выступить на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет в Нур-Султане с 6 по 8 декабря. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"На этом этапе Кубка мира Павел еще не выступит, восстановление идет хорошо", – цитирует Барышева РИА Новости.

Напомним, что Кулижников, получивший повреждения связок голеностопа, продолжает восстанавливаться, не форсируя событий. Он отправился вместе с командой в Казахстан в качестве запасного.