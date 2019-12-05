Тела пяти человек нашли под обломками рухнувшего в Польше дома

Тела пяти человек, в том числе двух детей, обнаружили под завалами трехэтажного дома в польском Щирке. Спасатели не исключают, что число жертв возрастет, передает Polsatnews.

ЧП в Силезском воеводстве произошло около шести часов вечера 4 декабря. По предварительной версии, произошел взрыв на газопроводе среднего давления. Его причиной специалисты называют несанкционированный ремонт трубопровода, в результате которого произошла утечка голубого топлива.

По словам представителя местной пожарной охраны Яцека Клещевского, в доме на горнолыжном курорте проживали девять человек, но достоверно установлено, что одна женщина во время взрыва была на работе.

"Было найдено еще одно тело. К сожалению, это тело ребенка", — заявил глава воеводства Ярослав Вечорек.

На месте трагедии работают около 200 спасателей, которые вручную разбирают завалы.