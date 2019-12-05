Новейшая российская подлодка запустила торпеды

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" провела испытания вооружения в акватории Белого моря. Как сообщает Северный флот, субмарина под водой запустила две торпеды по подводной же мишени. Оба боеприпаса попали в цель, тесты признаны успешными, пишет агентство ТАСС.

Военные уточнили, что в ближайшее время "Казань" проведет еще несколько испытаний, в том числе, и вооружения.

Подводная лодка "Казань" относится к проекту "Ясень-М". Основное вооружение кораблей этого типа – ракетный комплекс "Калибр" или "Оникс", а также торпеды.