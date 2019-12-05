Live

Тема:

Разговор с Дмитрием Медведевым 20 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
5 декабря 201913:19

Медведев о Зеленском: очевидно, что он хочет договориться

Медведев о Зеленском: очевидно, что он хочет договориться

По мнению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, украинский президент Владимир Зеленский хотел бы договориться о нормализации отношений с Россией.

"Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны и с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения", — заявил премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодного итогового интервью. Прямую трансляцию вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Главное, считает Медведев, чтобы у Зеленского "хватило силы духа и мужества" противостоять национализму и деструктивным силам, которые пытаются "все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с РФ".

При этом глава российского правительства напомнил, что предшественник Зеленского — Петр Порошенко — никакого мира как раз не хотел. Теперь в эту же историю пытаются затянуть и Зеленского, отметил Медведев.

"Все зависит от него. Он должен понимать свою ответственность перед Украиной и украинским народом. А что этот народ для нас не посторонний, все и так отлично знают", — подытожил премьер-министр РФ.

Ранее по теме

Сейчас

13:42

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

13:29

Ректоры МГУ и СПбГУ останутся еще на пять лет

12:38

Медведев считает, что отключение России от интернета реально

12:32

В Одессу прибыл спецотряд для поиска пропавших при пожаре в колледже

12:11

В Москве проверяют информацию о минировании школ и судов

12:05

Медведев: инфляция в этом году - самая низкая за всю историю РФ

12:00

Дмитрий Медведев начал общение с журналистами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Если люди жалуются на домашнее насилие, значит, оно есть, считает Медведев

Если люди жалуются на домашнее насилие, значит, оно есть, считает Медведев

14 минут назад
Медведев: тема допинга – бесконечный антироссийский сериал

Медведев: тема допинга – бесконечный антироссийский сериал

15 минут назад
Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

9 минут назад
Премьер объяснил, кто должен заниматься мусорной реформой

Премьер объяснил, кто должен заниматься мусорной реформой

14 минут назад

Трансляции

Разговор с Дмитрием Медведевым
14:00

Вручение премии "Доброволец России 2019"
19:30

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания СМИД ОБСЕ
Все трансляции
В Москве проверяют информацию о минировании школ и судов

В Москве проверяют информацию о минировании школ и судов

1 час назад
YouTube останется в России, хотя это зависит от политики самой компании, считает Медведев

YouTube останется в России, хотя это зависит от политики самой компании, считает Медведев

43 минуты назад
"Ржев" выходит в общероссийский прокат

"Ржев" выходит в общероссийский прокат

8 часов назад
Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

1 час назад
Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

2 часа назад
Медведев о Зеленском: очевидно, что он хочет договориться

Медведев о Зеленском: очевидно, что он хочет договориться

30 минут назад
Грете Тунберг присудили альтернативную Нобелевку в стокгольмском цирке

Грете Тунберг присудили альтернативную Нобелевку в стокгольмском цирке

2 часа назад
Худрук "Театра на Серпуховке" Тереза Дурова попала в больницу

Худрук "Театра на Серпуховке" Тереза Дурова попала в больницу

25 минут назад
Праздничные расходы: сколько россияне хотят потратить на каникулах

Праздничные расходы: сколько россияне хотят потратить на каникулах

8 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

20 часов назад
Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

03.12.2019 12:31
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

02.12.2019 11:26
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе "Хромая лошадь"

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе "Хромая лошадь"

21 минута назад
Обзор беспроводных наушников Beats Solo Pro: взросление без шума

Обзор беспроводных наушников Beats Solo Pro: взросление без шума

59 минут назад
В Одессу прибыл спецотряд спасателей для поиска пропавших при пожаре в колледже

В Одессу прибыл спецотряд спасателей для поиска пропавших при пожаре в колледже

1 час назад
В России меняются правила проверки счетчиков

В России меняются правила проверки счетчиков

1 час назад
Торговец наркотиками слишком долго доставал пистолет и был застрелен. Видео

Торговец наркотиками слишком долго доставал пистолет и был застрелен. Видео

1 час назад
Емельяненко-младший пообещал сломать руку олимпийскому чемпиону по боксу Чахкиеву

Емельяненко-младший пообещал сломать руку олимпийскому чемпиону по боксу Чахкиеву

1 час назад
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

1 час назад
На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

2 часа назад
Сибиряк поджег квартиру своей возлюбленной с помощью дезодоранта

Сибиряк поджег квартиру своей возлюбленной с помощью дезодоранта

2 часа назад
Паяльная лампа вместо клюшки: Овечкин напугал "королей"

Паяльная лампа вместо клюшки: Овечкин напугал "королей"

3 часа назад
Тело пропавшего под Смоленском мальчика нашли в пруду подо льдом

Тело пропавшего под Смоленском мальчика нашли в пруду подо льдом

3 часа назад
Игры трех диких амурских тигрят попали на видео

Игры трех диких амурских тигрят попали на видео

3 часа назад
Производители порошков обвинили ФАС в нанесении ущерба репутации

Производители порошков обвинили ФАС в нанесении ущерба репутации

3 часа назад
Долговая перегрузка: закредитованных россиян хотят ограничить в ипотеке

Долговая перегрузка: закредитованных россиян хотят ограничить в ипотеке

3 часа назад
Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши отказался считать Россию врагом

4 часа назад
Хороший день для Трампа: у президентов-предшественников нашли массу грехов

Хороший день для Трампа: у президентов-предшественников нашли массу грехов

4 часа назад
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

5 часов назад
Частая чистка зубов может защитить от проблем с сердцем

Частая чистка зубов может защитить от проблем с сердцем

5 часов назад
Pantone назвал главный цвет 2020 года

Pantone назвал главный цвет 2020 года

6 часов назад
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

6 часов назад
Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

6 часов назад
Из-за общенациональной забастовки во Франции выросла пробка в 550 километров

Из-за общенациональной забастовки во Франции выросла пробка в 550 километров

7 часов назад
В Рудногорске нашли место прорыва теплотрассы

В Рудногорске нашли место прорыва теплотрассы

7 часов назад
Топ-10 стран-лидеров по въездному туризму в Россию

Топ-10 стран-лидеров по въездному туризму в Россию

7 часов назад
Нелегальной парковке бой: в ЦАО Москвы начинает работать мобильное приложение "Помощник Москвы"

Нелегальной парковке бой: в ЦАО Москвы начинает работать мобильное приложение "Помощник Москвы"

9 часов назад
Россия направила в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

Россия направила в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

9 часов назад
В КНДР введена в эксплуатацию Пальхянская плотина Оранчхонской ГЭС

В КНДР введена в эксплуатацию Пальхянская плотина Оранчхонской ГЭС

10 часов назад
В Москве наградили победителей премии журнала "Кинорепортер"

В Москве наградили победителей премии журнала "Кинорепортер"

11 часов назад
Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

02.12.2019 14:55
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02
Подкасты радио "Маяк" снова признаны лучшими

Подкасты радио "Маяк" снова признаны лучшими

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку