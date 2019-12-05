Медведев о Зеленском: очевидно, что он хочет договориться

По мнению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, украинский президент Владимир Зеленский хотел бы договориться о нормализации отношений с Россией.

"Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны и с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения", — заявил премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодного итогового интервью. Прямую трансляцию вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Главное, считает Медведев, чтобы у Зеленского "хватило силы духа и мужества" противостоять национализму и деструктивным силам, которые пытаются "все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с РФ".

При этом глава российского правительства напомнил, что предшественник Зеленского — Петр Порошенко — никакого мира как раз не хотел. Теперь в эту же историю пытаются затянуть и Зеленского, отметил Медведев.

"Все зависит от него. Он должен понимать свою ответственность перед Украиной и украинским народом. А что этот народ для нас не посторонний, все и так отлично знают", — подытожил премьер-министр РФ.