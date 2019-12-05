Худрук "Театра на Серпуховке" Тереза Дурова попала в больницу

Художественный руководитель "Театриума на Серпуховке" Тереза Дурова легла в больницу на обследование. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу театра.

"Тереза Ганнибаловна почувствовала недомогание, ей вызвали врача. Решила поехать со "скорой" в больницу на обследование", – цитирует агентство представителя театра.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Дурова попала в реанимацию. Сообщалось, в частности, что она потеряла сознание, и у нее подозревают инсульт.

Тереза Дурова – Народная артиста России, правнучка известного советского дрессировщика Анатолия Дурова. В 1992 году она создала "Московский театр клоунады", который позже получил название "Театриум на Серпуховке".