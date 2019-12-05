Надо 550 миллиардов: премьер признал удручающее состояние первичного звена здравоохранения

В целом ряде российских регионов удручающее состояние первичного звена здравоохранения. Это в прямом эфире 20 телеканалов признал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что в Москве все более или менее еще прилично. Но стоит отъехать от российской столицы на 100 или 150 километров, как начинается "совершенно другая история".

Хороший результат, что по линии высокотехнологичной медицинской помощи выполняется около миллиона операций в год. Но именно с поликлиникой, с ФАП, с больницей приходится иметь дело практически всем людям, отметил глава российского правительства. Поэтому национальный проект "Здравоохранение" будет дополнен мерами по улучшение первичной помощи.

На улучшение и обустройство первичного звена здравоохранения планируется в ближайшие пять лет выделить 550 миллиардов рублей.

"Пока мы порассуждали на перспективу в пять лет. Жизнь показывает, что, возможно, цифра будет и больше", — заявил премьер в "Разговоре с Дмитрием Медведевым".

Что касается увольнений врачей, то Медведев подчеркнул: анализировать каждую конкретную ситуацию.

"Не буду говорить, кто прав, кто виноват, всегда будет у всех своя правда. Здесь главное — интересы тех, кто получает медицинские услуги. Все остальное нужно отодвинуть в сторону — амбиции, обиды и так далее", — призвал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что ни у кого нет цели вытеснить иностранные лекарства из аптек. По его мнению, нужно стимулировать интерес иностранных фармацевтических компаний к российскому рынку. В аптеке должны быть препараты как отечественных, так и иностранных производителей, убежден премьер.

Другая история, разъяснил Медведев, что касается денег, выделяемых государством на закупки лекарств: тут правительство старается поддержать национального производителя, если он производит качественные лекарства.

Дело каждого конкретного человека, особенно если он сам расплачивается за лекарства, во что ему вложиться, что ему купить, отечественные или иностранные лекарства.

При этом, по словам Медведева, надо стимулировать инофирмы, чтобы они оставались на российском фармрынке, чтобы был ассортимент.

Двенадцатый "Разговор с Дмитрием Медведевым" транслировали в прямом эфире телеканалы "Россия 1", Россия 24", "Радио России" и радиостанция "Маяк".