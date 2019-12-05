Иркутскую область проверили на предмет готовности к ЧМ по хоккею с мячом

Спортивные объекты Иркутской области будут полностью готовы ко времени проведения ЧМ по хоккею с мячом. К такому выводу пришли представители международной федерации бенди, побывавшие в регионе. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Мировые соревнования пройдут в Иркутске весной следующего года. По словам организаторов, в областной центр приедут сборные из двадцати стран. Сейчас для проведения некоторых матчей возводится Центр по хоккею с мячом "Байкал". Именно здесь встретятся сильнейшие команды группы А.

Как заявил официальный представитель международной федерации бенди Сергей Мяус, область активно готовится к приему соревнований. К марту-апрелю, когда в Иркутске соберутся участники большого спортивного праздника, "всё будет хорошо", сказал он.