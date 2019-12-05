Премьер-министр: заявлять о своем мнении нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами

Государству нужно улавливать протестные настроения в обществе, но несогласованные акции могут стать причиной "бунта, бессмысленного и беспощадного", сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного общения с тележурналистами в эфире телеканала "Россия 24".

"Заявлять о своем мнении нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами", — подчеркнул Медведев.

Говоря о прошедших в России летом протестных акциях, премьер отметил, что ни в соцсетях, ни на площадях решить проблемы невозможно.

Медведев подчеркнул, что заявлять о своем мнении нужно в порядке, предусмотренном действующим законодательством. "В противном случае можно докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему. Вот то, что во Франции "желтые жилеты", у нас теоретически может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный", — добавил он.

Премьер-министр при этом напомнил о необходимости тщательно разобраться во всех делах в отношении участников протестных акций в Москве.