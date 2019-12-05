В аварии с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек

В Калуге маршрутное такси врезалось в столб, травмы получили 26 человек, в том числе один ребенок, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла на западной окраине города, возле дома №29 по улице Георгия Амелина. По предварительным данным, водитель не совладал с управлением и протаранил мачту освещения.

Пострадали 26 человек, среди них один ребенок. О характере полученных травм ничего не сообщается.