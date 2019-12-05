Чемпионат мира. Российские гандболистки одержали четвертую победу подряд

Женская сборная России по гандболу продолжает радовать своих болельщиков на чемпионате мира, который проходит в Японии. Россиянки обыграли хозяек турнира со счетом 33:23, добившись четвертой победы подряд. Ранее наша команда досрочно обеспечила себе выход во второй групповой этап.

Самым результативным игроком матча стала Анна Сень, отправившая в ворота японских гандболисток восемь мячей. Россиянки набрали восемь очков в четырех играх и продолжают лидировать в группе D.

В заключительном туре сборная России встретится с представительницами Швеции. Игра между ними состоится 6 декабря и начнется в 14:30 по московскому времени.