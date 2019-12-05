На Дальнем Востоке появится морской космодром

Плавучий космодром "Морской старт" перебазируется из американского Лонг-Бич на дальневосточный Славянский судоремонтный завод в 2020 году, пишет агентство ТАСС со ссылкой на компанию S7.

Сообщается, что Госдеп США разрешил "Морскому старту" покинуть Штаты после того, как с платформы сняли все системы связи компании Boeing и стартовое оборудование для ракет "Зенит", принадлежащее украинскому КБ "Южное".

"Морской старт" был создан в 1995 году и предназначался для запуска украинских ракет-носителей "Зенит". Однако в 2014 году строительство РН прекратилось и космодром был законсервирован. В 2016 стартовую площадку выкупила компания S7, которая заплатила за нее 150 миллионов долларов.

Предполагается, что "морской старт" начнет запускать новые российские ракеты "Союз-5".