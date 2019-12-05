"Желтые жилеты" начали шествие по центру Парижа

По центру Парижа идут "желтые жилеты". Несколько десятков активистов протестного движения собрались на площади Клиши. От нее к 16 часам по Москве они должны дойти до Восточного вокзала. "Желтые жилеты" толкают впереди себя инсталляцию по мотивам картины "Свобода, ведущая народ".

"Это не забастовка, а президентское крушение", — сопровождает инсталляцию подпись, сообщает РИА Новости.

Шествие "желтых билетов" против пенсионной реформы во Франции сопровождают полицейские. Но они в происходящее не вмешиваются. При этом проезжающие мимо автомобилисты приветствуют шествие "Желтых билетов" гудками клаксонов.

У Восточного вокзала начнется массовая демонстрация против пенсионной реформы. Для предотвращения беспорядков задействованы шесть тысяч полицейских. В окрестностях закрыты все магазины и кафе. Общенациональная забастовка во Франции направлена против пенсионной реформы Эммануэля Макрона. Прекратил работу общественный транспорт, компания Eurostar до 10 декабря отменила около сотни поездов. Закрыты все станции парижского метро. Парижанам приходится использовать велосипеды и скутеры, чтобы добраться до работы. Закрыты большинство школ, больниц и госучреждений. Для туристов закрылась Эйфелева башня.

Air France отменила 30% внутренних рейсов. Сотни рейсов во Францию и из страны отменили авиакомпании Easyjet, British Airways и Ryanair.

На юге Франции в департаменте Вар "желтые жилеты" заблокировали топливные склады. на 200 французских автозаправках полностью закончилось топливо. Из-за забастовки в департаменте Иль-де-Франс образовалась автомобильная пробка в 550 километров.

Улучшений в работе транспорта 6 декабря не предвидится, констатировала министр транспорта Франции Элизабет Борн.

Демонстранты выступают против повышения пенсионного возраста, который сейчас 62 года и 6 месяцев, против упразднения специальных категорий, позволяющих представителям отдельных профессий раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты. Кроме того, при достижении возраста 67 лет, французам при выходе на пенсию полагаются максимальные выплаты, не зависящие от трудового стажа.

Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы средний возраст выхода на пенсию во Франции равнялся 64 годам. При этом средняя продолжительность жизни в Пятой Республике – 82 года.