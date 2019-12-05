Имени Ломоносова: аэропорт Домодедово приобрел второе название

Аэропорт Домодедово с сегодняшнего дня официально носит имя великого русского ученого Михаила Ломоносова. Торжественная церемония прошла в Новом Атриуме пассажирского терминала. Имя для одной из самых крупных воздушных гаваней страны выбрали по итогам всероссийского конкурса.

Его телескоп устремлен прямо в небо. Где помимо мириад созвездий, десятки самолетов, совершающих взлет и посадку в московском Домодедове. Михаил Ломоносов, теперь увековечен не только в имени воздушной гавани, но и на его фасаде.

Конкурс "Великие имена России". Более шести миллионов участников и сотни легендарных имен. Только в выборе одного названия для Домодедово предлагались 9 ученых инженеров, 7 летчиков космонавтов, 14 деятелей культуры, 6 исследователей — первооткрывателей, 7 государственных деятелей и 3 полководца. Но победил именно Ломоносов — великий ученый, символ своей эпохи.

"Для нас большая честь сохранить память о великом ученом для путешественников со всего мира, которые пролетают через аэропорт Домодедово. Мы уже провели ряд мероприятий посвящённых присвоению имени аэропорту и сегодня рады представить тематическую выставку", — сказал Игорь Алексеевич Борисов — директор аэропорта Домодедово.

Уже сейчас на стойках регистрации, пассажиры получают стилизованные посадочные талоны и багажные бирки. Цвет "тиффани", легендарный портрет, пожелания счастливого пути. Из России с любовью, чтобы забрать частичку памяти о великом ученом с собой в путешествие. Погружение в эпоху, среди спешащих на рейсы пассажиров, величественно прогуливаются Екатерина вторая, граф Шувалов и сам Ломоносов. А дамы и кавалеры, будто на балу, приветствуют собравшихся торжественным полонезом.

Гений известный всем, с его трудами можно познакомиться на выставке "территория открытий", расположенной здесь же, в новом атриуме пассажирского терминала. Десятки репродукций, иллюстрации практического применения изобретений Ломоносова, а также мастер классы.

"Домодедову повезло потому, что Ломоносов уникальная фигура. Это титан масштаба великих европейских деятелей просвещения. Это человек самых разнообразных талантов. Он и химик, и естествоиспытатель, и гуманитарий, и историк, и поэт, и человек, который изобретал различные технологии мозаик. Не было отрасли наук того времени, где бы не проявил себя и не оставил бы свой вклад Михаил Ломоносов. Такие люди рождаются единицами", — отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.

1730 год, из Села Холмогоры Архангелогородской губернии 19-летний Ломоносов пешком отправляется в Москву. Спустя 3 века, в году 2019 миллионы пассажиров со всего мира будут прилетать в московский аэропорт названный его великим именем.