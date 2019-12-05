Путин поучаствовал в акции "Ёлка желаний"

Президент РФ Владимир Путин вновь присоединился к добровольческой акции "Елка желаний": на стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" в Сочи Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний.

Как передает РИА Новости, акция проходит не только на тематических стендах, но и в государственных учреждениях, общественных организациях и коммерческих компаниях России с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года и представляет собой новогодние деревья, на которых размещены открытки-желания от детей-сирот, детей-инвалидов и представителей ряда других социальных слоев общества.

Например, Варвара Аверьянова из Тульской области мечтает попасть в Петербург, увидеть разводные мосты и побывать в "Эрмитаже", Софья Евдокимова из Оренбургской области хотела бы приехать в Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом, Иван Арзамасцев из Петербурга был бы не прочь побывать в Москве. Такое же желание у Ксении Тимченко из Нижегородской области.

Удача улыбнулась Андрею Кочетову из Ставрополья — открытку с его желанием оказаться в Красной Поляне лично вытащил президент России. В прошлом году в рамках проекта платформы "Россия — страна возможностей" "Мечтай со мной" Владимир Путин исполнил пять заветных желаний тяжелобольных детей.