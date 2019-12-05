Новости В мире

Все видео этой рубрики
5 декабря 201916:40

Подросток шесть раз спускался в узкий колодец, чтобы спасти упавшую девочку

dailymail.co.uk

В Китае 14-летний подросток шесть раз спускался в колодец, чтобы спасти застрявшую там трехлетнюю девочку. Инцидент произошел 30 ноября в провинции Хэнань.

Девочка провалилась в узкий колодец глубиной 30 метров, куда не мог спуститься взрослый спасатель. Как пишет Daily Mail, она не упала на дно, а застряла посередине. Из-за недостатка кислорода ребенку грозило удушье. Единственное, что смогли сделать спасатели – это спустить в колодец кислородную трубку.

Один из волонтеров предложил задействовать в спасательной операции своего сына Ван Минрана, поскольку худенький подросток, в отличие от взрослого, мог пролезть в узкое отверстие. Спасатели сперва отказались от услуг юноши, поскольку он не достиг совершеннолетия. Однако промедление могло стоить девочке жизни, поэтому спасатели согласились проинструктировать подростка и спустить его вниз.

Ван Минрану только с шестой попытки удалось подобраться к ребенку и закрепить на его теле спасательный пояс. После этого спасатели вытащили их наверх.

Спасенную девочку отправили в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

Сейчас

15:18

Путин поучаствовал в акции "Ёлка желаний"

14:38

"Желтые жилеты" начали шествие по центру Парижа

14:00

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

13:42

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

13:29

Ректоры МГУ и СПбГУ останутся еще на пять лет

12:38

Медведев считает, что отключение России от интернета реально

12:32

В Одессу прибыл спецотряд для поиска пропавших при пожаре в колледже

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: общение с добровольцами делает человека лучше и добрее

Путин: общение с добровольцами делает человека лучше и добрее

57 минут назад
У людей должен быть выбор: Медведев прокомментировал ситуацию с импортными лекарствами

У людей должен быть выбор: Медведев прокомментировал ситуацию с импортными лекарствами

26 минут назад
МИД РФ: болгарский дипломат объявлен persona non grata в ответ на действия Софии

МИД РФ: болгарский дипломат объявлен persona non grata в ответ на действия Софии

48 минут назад
1 января принесет россиянам новые штрафы

1 января принесет россиянам новые штрафы

51 минута назад

Трансляции

Вручение премии "Доброволец России 2019"
Все трансляции
Имени Ломоносова: аэропорт Домодедово приобрел второе название

Имени Ломоносова: аэропорт Домодедово приобрел второе название

1 час назад
Разговор с Дмитрием Медведевым. Полное видео

Разговор с Дмитрием Медведевым. Полное видео

1 час назад
107
"Ржев" выходит в общероссийский прокат

"Ржев" выходит в общероссийский прокат

11 часов назад
"Желтые жилеты" начали шествие по центру Парижа

"Желтые жилеты" начали шествие по центру Парижа

1 час назад
Стая собак едва не загнала человека под колеса движущейся машины

Стая собак едва не загнала человека под колеса движущейся машины

1 час назад
Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

Смотрите "Кавказ 24": новый канал помогает открывать тайны России

4 часа назад
Очутиться у пустой полки? Медведев - об отношении к СССР и 1990-м

Очутиться у пустой полки? Медведев - об отношении к СССР и 1990-м

2 часа назад
Противозачаточные таблетки изменяют женский мозг

Противозачаточные таблетки изменяют женский мозг

2 часа назад
Праздничные расходы: сколько россияне хотят потратить на каникулах

Праздничные расходы: сколько россияне хотят потратить на каникулах

11 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

23 часа назад
Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

Взрывы ракет и эмоций: "Вторжение" оценили первые зрители

03.12.2019 12:31
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Путин поучаствовал в акции "Ёлка желаний"

Путин поучаствовал в акции "Ёлка желаний"

1 час назад
"Яндекс", YouTube, искусственный интеллект: Медведев ответил на вопросы журналистов

"Яндекс", YouTube, искусственный интеллект: Медведев ответил на вопросы журналистов

1 час назад
Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

2 часа назад
На Дальнем Востоке появится морской космодром

На Дальнем Востоке появится морской космодром

2 часа назад
Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро

2 часа назад
В аварии с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек

В аварии с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек

2 часа назад
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России

2 часа назад
Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

Ректоры МГУ и СПбГУ останутся на посту еще на пять лет

3 часа назад
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе "Хромая лошадь"

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе "Хромая лошадь"

3 часа назад
Худрук "Театра на Серпуховке" Тереза Дурова попала в больницу

Худрук "Театра на Серпуховке" Тереза Дурова попала в больницу

3 часа назад
Обзор беспроводных наушников Beats Solo Pro: взросление без шума

Обзор беспроводных наушников Beats Solo Pro: взросление без шума

4 часа назад
В Одессу прибыл спецотряд спасателей для поиска пропавших при пожаре в колледже

В Одессу прибыл спецотряд спасателей для поиска пропавших при пожаре в колледже

4 часа назад
В России меняются правила проверки счетчиков

В России меняются правила проверки счетчиков

4 часа назад
Porsche Taycan и Skoda Octavia разбились на "отлично"

Porsche Taycan и Skoda Octavia разбились на "отлично"

4 часа назад
Торговец наркотиками слишком долго доставал пистолет и был застрелен. Видео

Торговец наркотиками слишком долго доставал пистолет и был застрелен. Видео

4 часа назад
Емельяненко-младший пообещал сломать руку олимпийскому чемпиону по боксу Чахкиеву

Емельяненко-младший пообещал сломать руку олимпийскому чемпиону по боксу Чахкиеву

4 часа назад
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

5 часов назад
На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

На опоре Крымского моста появился 20-метровый Михалыч с котом Мостиком на руках

5 часов назад
Сибиряк поджег квартиру своей возлюбленной с помощью дезодоранта

Сибиряк поджег квартиру своей возлюбленной с помощью дезодоранта

5 часов назад
Грете Тунберг присудили альтернативную Нобелевку в стокгольмском цирке

Грете Тунберг присудили альтернативную Нобелевку в стокгольмском цирке

5 часов назад
Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

Дмитрий Киселев призвал РПЦ благословить суррогатное материнство и ЭКО

5 часов назад
Паяльная лампа вместо клюшки: Овечкин напугал "королей"

Паяльная лампа вместо клюшки: Овечкин напугал "королей"

6 часов назад
Тело пропавшего под Смоленском мальчика нашли в пруду подо льдом

Тело пропавшего под Смоленском мальчика нашли в пруду подо льдом

6 часов назад
Игры трех диких амурских тигрят попали на видео

Игры трех диких амурских тигрят попали на видео

6 часов назад
Производители порошков обвинили ФАС в нанесении ущерба репутации

Производители порошков обвинили ФАС в нанесении ущерба репутации

6 часов назад
Долговая перегрузка: закредитованных россиян хотят ограничить в ипотеке

Долговая перегрузка: закредитованных россиян хотят ограничить в ипотеке

6 часов назад
Россияне предпочитают отечественные пикапы иностранным

Россияне предпочитают отечественные пикапы иностранным

6 часов назад
Хороший день для Трампа: у президентов-предшественников нашли массу грехов

Хороший день для Трампа: у президентов-предшественников нашли массу грехов

7 часов назад
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

8 часов назад
Топ-10 стран-лидеров по въездному туризму в Россию

Топ-10 стран-лидеров по въездному туризму в Россию

10 часов назад
Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

Знаменитые аргентинские танцоры представят шоу Astor Tango в Доме музыки

02.12.2019 14:55
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02
Подкасты радио "Маяк" снова признаны лучшими

Подкасты радио "Маяк" снова признаны лучшими

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку