Подросток шесть раз спускался в узкий колодец, чтобы спасти упавшую девочку

В Китае 14-летний подросток шесть раз спускался в колодец, чтобы спасти застрявшую там трехлетнюю девочку. Инцидент произошел 30 ноября в провинции Хэнань.

Девочка провалилась в узкий колодец глубиной 30 метров, куда не мог спуститься взрослый спасатель. Как пишет Daily Mail, она не упала на дно, а застряла посередине. Из-за недостатка кислорода ребенку грозило удушье. Единственное, что смогли сделать спасатели – это спустить в колодец кислородную трубку.

Один из волонтеров предложил задействовать в спасательной операции своего сына Ван Минрана, поскольку худенький подросток, в отличие от взрослого, мог пролезть в узкое отверстие. Спасатели сперва отказались от услуг юноши, поскольку он не достиг совершеннолетия. Однако промедление могло стоить девочке жизни, поэтому спасатели согласились проинструктировать подростка и спустить его вниз.

Ван Минрану только с шестой попытки удалось подобраться к ребенку и закрепить на его теле спасательный пояс. После этого спасатели вытащили их наверх.

Спасенную девочку отправили в больницу, ее жизни ничто не угрожает.