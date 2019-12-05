Я не пацан: Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав других государств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 5 декабря, опроверг планы по объединению его страны с Россией. Об этом он говорил во время своего обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.

По словам Лукашенко, Белоруссия никогда не будет входить в состав другого государства, в том числе и "братской России". Белорусский лидер отметил, что создание единого парламента никогда не обсуждалось. Он также рассказал, что Москва и Минск в настоящее время решают несколько важных вопросов, в том числе о поставках нефти и газа, сообщается на сайте президента Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил, что он "не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом". По его словам, он не хочет перечеркнуть все, что сделал вместе с народом, создав суверенное государство, чтобы его сейчас уложить "в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать".

"Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться", — заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что если никто не претендует, никто не собирается "их захватывать", то зачем самим это добро (независимость и суверенитет) кому-то нести и отдавать. "Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья", — сообщил во время выступления Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что важно держать голову на плечах. По его мнению, белорусы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось их "наклонить и поставить на колени".



Ранее во время ежегодного итогового интервью российским телеканалам премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что интеграция России и Белоруссии уменьшит суверенные полномочия двух стран, но этого не стоит бояться, поскольку полностью поступаться суверенитетом не придется.