Стена Николо-Угрешского монастыря может рухнуть: кто и зачем копает под памятником 16 века

Он прошел огонь, воду, а вот трубы может не выдержать. Жители подмосковного Дзержинского встали на защиту главной городской святыни — старинного Николо-Угрешского монастыря. Прямо под стенами древней обители рабочие начали рыть котлован для прокладки водопровода. И это притом, что по закону любые строительные работы в непосредственной близости от памятника архитектуры запрещены. Есть ли силы, способные их остановить?

С помощью молитв и икон жители города Дзержинска пытаются остановить стройку, угрожающую, по их мнению, разрушением стен Николо-Угрешского монастыря, федерального памятника 16 века.

"Это же жемчужина вообще всей страны и всего мира может быть. Так варварски обходиться — это не по-людски, это не по-человечески, и мы вынуждены просить защитников наших небесных остановить этот беспредел", — пояснила местная жительница.

Действительно, котлован для прокладки городского водопровода начали рыть впритык к монастырской стене. Из-за оттепели яма буквально на глазах нашей съемочной группы начала наполняться водой. Если так пойдет и дальше, древние стены действительно может подмыть, и тогда катастрофа неминуема. Обратились к прорабу Сергею Кузнецову:

— Вы в курсе, что это памятник 16-го века, что у него охранная зона?

— У меня все разрешительные бумаги имеются в наличии. Камнем преткновения стал момент, что данная стена является памятником, а на самом деле это послевоенная постройка.

Заведующая канцелярией Николо-Угрешского монастыря Наталья Сметанюк рассказала, что слова прораба — это ложь.

Действительно, согласно паспорту объекта культурного наследия, самые поздние фрагменты стен монастыря датированы серединой 19-го века, а строительство идет в охранной зоне памятника. И это при отрицательном заключении экспертизы Института археологии, запретившей здесь любые земляные работы.

"Люберецкой прокуратурой выдан ордер о том, чтобы работы прекратить. Со слов мэра города, разрешение отозвано, но парадокс в том, что они продолжаются и никто не может их остановить", — прокомментировал ситуацию наместник Николо-Угрешского монастыря игумен Варфоломей (Петров).

"Мосводоканал" проводит работы по прокладке водоводов в город Дзержинский для подачи чистой московской воды. Эти работы проводятся в строгом соответствии всех нормативно-технических документов", — рассказал начальник управления перспективного развития и технологических присоединений АО "Мосводоканал" Юрий Бобровский.

Тем не менее мэр Дзержинского Людмила Иванова заявила о приостановке любых работ у стен монастыря: "Мы отозвали ордер на земляные работы сейчас и обратились в управление культурного наследия с просьбой собрать совместное совещание, получить разъяснения, чтобы не было социального напряжения, непонимания и позволило бы нам обеспечить город чистой водой и сохранить памятник".

Однако прихожане Николо-Угрешского монастыря пока не собираются покидать свой боевой пост возле котлована и полны решимости защитить святыню.