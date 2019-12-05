Волонтеры "Норникеля" провели благотворительную ярмарку

4 декабря на 40-м этаже башни "Меркурий" состоялась благотворительная ярмарка "Норникеля" – "Волонтеры в сити".

Гости мероприятия смогли купить игрушки, сделанные вручную волонтерами "Норникеля" и их друзьями. А кроме того, пообщались с добровольцами из разных городов присутствия компании и приняли участие в различных мастер-классах.

Татьяна Лаврентьева, волонтер из Мончегорска, призналась:

"Было видно, что глазки горят у всех. Было желание сделать добро, что-то своими ручками поделать. Кто-то боялся, но мы помогали им. Все было просто замечательно".

Мягкие добромыши, пряники, авоськи и елочные игрушки в этот день отправились домой к своим новым хозяевам. А средства от реализации подарков были направлены на благотворительные цели. В том числе, семьям из Печенгского района, воспитывающим детей-инвалидов, детям с ограниченными возможностями здоровья из Норильска, подопечным детского дома "Вдохновение" Московской области и детям с онкогематологическими заболеваниями из Читы.



Волонтер "Норникеля" Юлия Трефилова из Норильска рассказывает:

"Люди такие добрые, отзывчивые. Они понимали, что это благотворительность, а потому не просто покупали, но и были щедрыми дарителями. Покупали подарки близким, а также оставляли дополнительные средства".

Также в компании "Норникель" реализуется "Программа личных пожертвований", стать участником которой может любой сотрудник, у кого есть доступ к личному кабинету на интернет-портале. В конце каждого сбора "Норникель" удваивает средства, собранные участниками, и оказывает финансовую поддержку тем, кто реально нуждается в помощи: детям-сиротам, инвалидам и пожилым людям. За несколько лет "Программа личных пожертвований" помогла Свято-софийскому детскому дому, подопечным благотворительного фонда "Старость в радость", учебно-кинологическому центру "Собаки-помощники инвалидов" и многим другим организациям, благотворительные истории которых проверены компанией на предмет надежности получателей и прозрачности расходования переданных денег. Кроме того, программой могут воспользоваться и сотрудники компании, оказавшиеся в трудной ситуации.

Накануне ярмарки в рамках проекта "Волонтеры в сити" для сотрудников "Норникеля" еще был проведен образовательный день и встречи с единомышленниками из других компаний.

Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики "Норникеля":

"Мы вышли за рамки своей компании, пригласили партнеров, коллег по отрасли. Нам есть чем делиться. И наши сотрудники смогли пообщаться, и руководители поговорили. Тот случай, когда мы не конкуренты, а единомышленники. Это очень сближает".

Атмосферным завершением вечера стал показ документального фильма "Неравнодушные" о корпоративных волонтерах "Норникеля", который получил награду Каннского фестиваля и стал лауреатом конкурса Los Angeles Film Awards.

Анна Запрода, гость благотворительной ярмарки "Волонтеры в сити", отметила:

"Мероприятие очень понравилось. Особенно фильм, который показывает, что волонтеры в любой части Земли помогают людям своим теплом, своими улыбками. Я рада, что у нас неравнодушных людей все больше и больше становится".

Руководитель программы корпоративного волонтерства "Норникеля" Елена Крючкова отметила: