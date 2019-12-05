Общефранцузская забастовка парализовала общественный транспорт

Крупнейший французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" оценивает количество участников демонстраций по всей Франции в полтора миллиона человек.

Об этом мировую общественность проинформировала французская газета Le Figaro.

Между тем, министерство внутренних дел Пятой республики оценивает количество манифестантов в 800 тысяч человек, из них 65 тысяч в Париже.

Крупные демонстрации также проходят в Марселе, Лионе, Тулузе, Бородо и Монпелье.

Масштабная акция организована профсоюзами работников образовательной и транспортной сфер. Протесты связаны с запланированной правительством страны пенсионной реформой, которая, в частности, упразднит специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные зарплаты.

В результате забастовки общественный транспорт практически прекратил работу. Только 10% высокоскоростных поездов во Франции продолжают движение. Приостановлена работа одной из главных достопримечательностей страны — Эйфелевой башни в Париже из-за нехватки персонала, сообщает "Интерфакс".