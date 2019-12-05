Небензя уговорил Трампа оформить "российскую комнату" в Белом доме

Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя посетовал на отсутствие "российской комнаты" в Белом доме. А Дональд Трамп пообещал позаботиться об этом. Дипломат обменялся репликами с американским лидером во время ежегодного обеда с участием постоянных представителей при организации, сообщает телеканал "Россия 24".

Дело в том, что ранее выступал постпред Китая, он отметил, что ему понравилась оформленная в китайском стиле комната. А непосредственно до Василия Небензи слово давали польской коллеге. Она сообщила, что её страна скоро покинет Совбез, так как непостоянный член. На что российский постпред заметил: Россия покидать Совет безопасности не собирается.