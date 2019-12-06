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6 декабря 201901:19 Евгений Нипот

Иркутские чиновники теряют берега

Иркутские чиновники теряют берега

Мэр Саянска в Иркутской области оштрафован за неисполнение законных требований прокуратуры – он не предоставил в ведомство ряд документов. Кстати, это не первый — и далеко не самый крупный скандал с участием градоначальника.

"Надеюсь, этому человеку окажут какую-то компетентную помощь. Она ему нужна". Журналист Антон Красовский — о министре здравоохранения Иркутской области Олеге Ярошенко. Который, как стало известно, собирается провести пресс-конференцию. Чтобы разоблачить некую ложь со стороны ВГТРК и RT.

Подоплёка тут — вполне очевидна. Откликнулся — на материалы отечественных СМИ, посвящённые тому, как из областной больницы выгнали пациента с ВИЧ-инфекцией. И беседе всё того же Красовского с главой регионального Минздрава. Последний признавать факт врачебного произвола отказался.

Более того — заявил: дескать, медработников "спровоцировали", в связи с чем, как он считает, нужно было вызвать полицию. Всё это — было сказано на камеру. Видео — в открытом доступе. Поэтому где здесь клевета — решительно непонятно... Ну, а вообще, чем дальше, тем сильнее ощущение того, что у иркутских чиновников, как говорится, своя атмосфера.

Соответственно, на любое вмешательство извне они реагируют очень уж нервно. И вот ещё один пример. Мэр города Саянск — Олег Боровский — оказывается, крайне недоволен действиями федеральных властей по ликвидации последствий летних паводков. Привлечен к административной ответственности за неисполнение законных требований — проигнорировал прокурорский запрос.

Герой этой публикации – Олег Боровский, мэр Саянска. Фигура в иркутской политической среде во всех смыслах заметная, а потому – привлекательная для местных блогеров. В одном из интервью, стоя у мангала на своем немаленьком участке, градоначальник заявил, что нельзя критиковать местных чиновников.

Даже когда речь идет о преступном бездействии. И похвалился, что сам терпеть замечания, в том числе от вице-премьера, главы комиссии по ликвидации паводков, он бы не стал.

"Мне бы он так обратился, я бы сказал – да пошел ты и ушел, и не стал бы разговаривать – че он со мной сделает". Это мэр иркутского Саянска — про Виталия Мутко. Обиделся из-за друзей-чиновников, которых критикуют за плохую ликвидацию последствий ЧС. Дерзко.

Или дым в голову ударил, или могучее эго в груди не поместилось. Но, видимо, иной лексикой градоначальник не владеет. Например, его общение с оппонентами в интернете. В каждой строчке после точки – мат вперемешку с угрозами.

Да и в адрес правоохранительных органов – льются неудержимые потоки речевых нечистот. Как знать, возможно, эта неприязнь к представителям Министерства внутренних дел у него из насыщенного прошлого?

"Типичный Собакевич, скажем так – это ему подходит один в один. То, что он связан с ОПГ – думаю, да, его поддерживали на выборах представители одной из ОПГ области", — предполагает Сергей Угляница, общественный деятель.

Сам мэр Боровский своих, якобы, кровно заслуженных не скрывает – в интервью открыто заявляет о многомиллионном состоянии, которое лежит, цитируя интервью, у него в шкафчике. Но в декларациях – все скромно. Два заработанных за год миллиона у него, шесть у супруги. Правда у жены – в собственности еще 54 объекта недвижимости и два Мерседеса.

Иркутские СМИ заявляют, что градоначальник неоднократно попадал в поле зрения следователей за неуплату налогов. Также упоминается уголовное дело за мошенничество. Все это со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении местных журналистов. Отдельно рассказывают и про его политические мытарства.

"Человек Боровский – это человек флюгер, когда был у нас губернатором Ерощенко – Боровский состоял в "Единой России", а когда избирали Левченко, он на ходу переоделся и выдвинулся от КПРФ", — пояснил Денис Ягодзинский, депутат думы Ангарского городского округа.

Пытаясь угодить главе региона, господин Боровский сделал сильное заявление, мол, 15 муниципальных глав всецело поддерживают Левченко, даже некое обращение в его защиту подписали.

Слова его ушли в тираж, а затем посыпались опровержения от мэров: визы свои не ставили, письма – в глаза не видели. Но досталось как всегда журналистам, мол – все они врут.

Вообще, судя по всему, господин Боровский больше предпочитает громкие слова на безопасном расстоянии и от оппонентов, и от федеральных руководителей, таких как вице-премьер.

"Иногда люди так разгорячаются и уверен, что если вдруг встретятся на совещании и будет ему сложнее сказать человеку, от которого зависит и твоя личная судьба, и судьба твоего шефа, вот эти вещи непарламентского типа", — уверен Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект".

Такие вот главы муниципалитетов в регионе. У которых перед глазами отчаянный пример, сидящий в здании иркутского серого дома.

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