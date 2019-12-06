Силва уволен с поста главного тренера "Эвертона" после поражения от "Ливерпуля"

Главный тренер английского футбольного клуба "Эвертон", португальский специалист Марку Силва отправлен в отставку после поражения от "Ливерпуля" (2:5) в матче 15-го тура английской премьер-лиги.

Силва возглавил "Эвертон" в мае 2018 года, под руководством 42-летнего специалиста "ириски" одержали 25 побед, потерпели 25 поражений и 11 раз сыграли вничью. После 15 игр чемпионата Англии "Синие" находятся в зоне вылета, на 18-й строчке, имея в активе 14 очков.

"Мажоритарный акционер клуба Фархад Мошири, председатель правления Билл Кенрайт и совет директоров хотели бы поблагодарить Марку за его работу в течение последних 18 месяцев и пожелать ему всего наилучшего в будущем", – сообщает пресс-служба "Эвертона".

В следующем туре АПЛ "Эвертон" в субботу, 7 декабря, на поле домашнего стадиона "Гудисон Парк" сыграет с "Челси", готовить команду к противостоянию с лондонцами будет Дункан Фергюсон.