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6 декабря 201903:55

Безбородов, Еськов и Карасев вошли в список международных арбитров ФИФА на 2020 год

Владислав Безбородов

Владислав Безбородов

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил список международных арбитров на 2020 год. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в список вошли 39 российских судей.

Обслуживать встречи официальных международных соревнований в 2020-м году смогут девять россиян: Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев.

Также в список вошли десять ассистентов судей: Антон Аверьянов, Егор Болховитин, Алексей Воронцов, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев.

В список международных арбитров включены четыре судьи-женщины (Марина Крупская, Вера Опейкина, Александра Пономарева, Анастасия Пустовойтова) и шесть ассистентов судей-женщин (Сабина Валиева, Яна Елеференко, Екатерина Козырева, Екатерина Курочкина, Юлия Петрова, Екатерина Чернова).

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