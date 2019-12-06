Чукотку оккупировали белые медведи

Нашествие белых медведей произошло на Чукотке — около 60 хищников застряли на мысе Кожевникова рядом с одним из сёл. Всему виной стала аномально тёплая погода, из-за неё лёд возле мыса непрочный, звери не могут уйти по нему.

Почти все медведи — худые, среди них есть и самки с медвежатами, отмечает телеканал "Россия 24". Пока что они питаются тушами моржей, оставшихся с осени, но этого может не хватить. В селе уже отменили все общественные мероприятия, а детей в школу и сад возят на автобусах.

По прогнозам, в ближайшие дни в этом районе резко похолодает, и в начале следующей недели медведи смогут покинуть мыс по льду.