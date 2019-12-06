"Нафтогаз" взыскал с "Газпрома" 2 миллиарда долларов

"Нафтогаз" взыскал с "Газпрома" 2 миллиардов долларов. Это 45 процентов суммы, которая была присуждена Стокгольмским арбитражем в феврале 2018 года.

"Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины", — сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

Украинская компания будет добиваться взыскания оставшейся суммы. С учетом процентов она составляет около трех миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Действующий договор о транзите газа между Россией и Украиной истекает в конце декабря. Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что ожидает в ближайшее время начала согласования условий поставок газа и деталей договора. По его словам, Киев готов в качестве компенсаций по искам принять прямые поставки газа.

Переговоры о транзите должны были состояться накануне, но сорвались. Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что трехсторонняя встреча ЕС-Россия-Украина по газу может пройти на следующей неделе.