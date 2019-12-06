Мануальному врачу частной клиники в Тюмени грозит срок за смерть пациентки

Мануальному терапевту, чья пациентка скончалась, предъявлено обвинение. Следком завершил расследование ЧП в частной клинике Тюмени. Там, после сеанса у мануального врача пациентка потеряла сознание и впала в кому. Ее спасти не удалось.

В сентябре 2018 года 53-летняя Наталья Шешукова обратилась в одну из частных клиник с жалобами на боли в шее. А уже вечером ее семье сообщили страшную новость. У Натальи осталось трое детей, младшая дочь еще учится в школе. Старший сын сам медик по образованию уверен, что причиной трагедии стали действия мануального терапевта, который ставил блокаду. Это подтверждается и судебно-медицинской экспертизой — игла, минуя мышцу, попала в пространство вокруг спинного мозга. Через несколько минут пациентке стало плохо, ее экстренно госпитализировали во Вторую областную больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.

Съемочной группе "Регион-Тюмень" удалось связаться с главным врачом частной клиники. Однако от комментариев руководство отказалось. Тем не менее врачу, который делал блокаду, уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела завершено и передано на рассмотрение в суд.