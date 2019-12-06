Бокс. Александр Поветкин и Майкл Хантер провели дуэль взглядов

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде все готово для проведения крупного вечера бокса, главным боем которого станет матч-реванш тяжеловесов Энди Руиза и Энтони Джошуа. В андеркарде его пройдет встреча россиянина Александра Поветкина и американца Майкла Хантера.

Накануне прошла пресс-конференция и дуэль взглядов двух боксеров, которые выйдут в ринг вечером 7 декабря. К слову, поединок Поветкина с Хантером определит официального претендента на пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Александр Поветкин отметил на пресс-рауте: "Рад, что я буду боксировать с Майклом Хантером в таком вечере бокса, — цитирует портал Allboxing.Ru. – Я думаю, и я и Майкл выйдем на ринг и покажем красивый, интересный и зрелищный бокс".

"Я очень рад предстоящему бою и всему, что связано с ним, я сделаю свою работу в эту субботу, сказал Хантер. – Не знаю, как долго еще меня будут считать аутсайдером, но мне это нравится. Он золотой медалист Олимпиады, и многие годы входит в элиту. Это непростой бой, и мне надо следовать плану на бой. Я намерен реализовать его и добиться победы".